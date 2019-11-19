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19. 11. 2019

РФ готовит итоговый документ нормандской встречи

Кремль заявил, что идет подготовка итогового документа к саммиту нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 19 ноября.

Итоговый документ нормандской встречи готовится, но в Кремле пока не решили, будет ли он декларативным или обязывающим.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным - пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - отметил Песков.

Он пояснил, что под документами, которые принимаются без подписи, обычно понимаются различные заявления, декларации, меморандумы и так далее. В свою очередь, определенные договоренности - планы действий, дорожные карты, соглашения и другие документы, которые носят обязывающий характер или имеют элементы обязывающего характера, - чаще всего подписываются.

"Согласование продолжается: согласование некоего текста, а вот что это будет за документ - это еще предстоит определить", - заключил представитель Кремля.

Отметим, сегодня для организации нормандской встречи в Киев приехал глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее СМИ узнали о возможности двусторонней встречи президентов Украины и России на нормандской встрече.. 

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Источник: korrespondent.net
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