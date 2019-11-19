Столтенберг рассказал о спорах в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислил вопросы, по которым существуют разногласия среди членов Альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе, передает УНИАН во вторник, 19 ноября.

Столтенберг сказал, что в начале декабря лидеры государств и правительств стран-членов НАТО встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины со времени создания Альянса и для обсуждения будущего. По его словам, завтра главы МИД должны завершить подготовку встречи в Лондоне.

"Эта встреча лидеров является своевременной не в последнюю очередь потому, что задаются вопросы о прочности трансатлантических отношений. Существуют на самом деле разногласия среди членов НАТО в отношении разного ряда вопросов, таких как торговля, климат, ядерное соглашение по Ирану и совсем недавно из-за ситуации на северо-востоке Сирии", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что разногласия и сомнения между союзниками не новы.

"Несмотря на них, НАТО только становится сильнее на протяжении последних 70-ти лет, и мы продолжаем обеспечивать безопасность для почти одного миллиарда человек", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что Европа и Северная Америка сейчас делают для НАТО больше, чем в течение предыдущих десятилетий.

"Мы укрепляем наше сдерживания и оборону благодаря большему количеству сил и более высокому уровню готовности, усиливая наше реагирование на кибератаки и гибридные угрозы, и играем ключевую роль в борьбе против международного терроризма, в том числе с помощью тренировочных миссий в Афганистане и Ираке", - добавил генсек НАТО.

Также, по его убеждению, быть частью прочного трансатлантического альянса соответствует национальным интересам каждой страны-члена НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net