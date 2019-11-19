Украина и Франция подписали договор по катерам

Украина и Франция подписали соглашение об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей. Об этом сообщил во вторник, 19 ноября, глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером (EUR136,5млн) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIB лодки построим в Украине. Спасибо Франции за поддержку в укреплении системы морской безопасности и охраны", - написал Аваков.

Как сообщалось, все 20 катеров получит пограничная служба в течение трех лет. При этом 25% производства катеров будет локализовано в Украине.

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Источник: korrespondent.net