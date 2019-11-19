Польша задержала 19 украинцев по запросу РФ в Интерпол

На территории Польши по запросам РФ в Интерпол задержаны 19 граждан Украины. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в МИД Украины.

"На территории Республики Польша задержали 19 граждан Украины по запросам РФ в Интерпол", - говорится в ответе.

При этом в МИД отметили, что была предотвращена выдача России двух украинских граждан.

"Благодаря активной работе посольства и генерального консульства Украины в Люблине была предотвращена выдача российской стороне двух граждан Украины", - сообщили в министерстве.

Однако из ответа непонятно, входят ли они в число 19 задержанных или изначально задержан был 21 человек. Также в министерстве не уточнили, выданы ли России другие задеражанные или они продолжают пока находится в Польше.

Ранее было названо количество заключенных украинцев в Польше.

Напомним, ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше по запросу РФ 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.

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Источник: korrespondent.net