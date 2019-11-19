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19. 11. 2019

Зеленский заявил о рестарте отношений Украины и Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между странами. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 19 ноября.

На совместном брифинге Зеленский подчеркнул, что это первый визит чешского премьера в Украину с 2008 года.

"Когда мы говорим о рестарте - это желание встречаться и желание договариваться. Этот приезд говорит о том, что мы выходим на новый уровень отношений между нашими странами", - сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Прагу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Позиция господина премьера, что Крым и Донбасс - это Украина. На этом можем поставить точку. Это позиция Чехии по поводу нашего суверенитета", - добавил Зеленский.

Бабиш подчеркнул, что в последнее время "из Европы не очень много премьеров приезжало", и это нужно менять.

"С нами большая делегация предпринимателей по инвестициям... Поэтому я говорю о небольшом рестарте. Поэтому я говорю, что мы будем чаще видеться", - подчеркнул чешский премьер и выразил надежду, что Зеленский посетит Чехию во время председательства Праги в Вышеградской четверке.

"Мы также договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности, начать военно-техническую кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил правительство Чехии за снятие всех барьеров для торговли военно-промышленной продукцией, а также за решение принять на реабилитацию украинских военных в чешских медицинских учреждениях.

Напомним, что сегодня Зеленский провел встречу с премьером Чехии. Мероприятие прошло в Мариинском дворце в Киеве. Перед его началом Андрей Бабиш сделал запись в Книге почетных гостей.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России. Позже его пресс-секретарь это отрицал.

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Источник: korrespondent.net
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