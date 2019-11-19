Ляшко у суда забросали презервативами - СМИ

Во вторник, 19 ноября, участники движения Вирок забросали лидера Радикальной партии Олега Ляшко презервативами, наполненными вазелином. Инцидент произошел у здания суда, где рассматривается вопрос об аресте Ляшко за драку с нардепом Герусом, сообщает Страна.

Так, в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции Слуги народа Андреем Герусом.

Главного радикала Украины у суда встречали его противники. Участники движения Вирок бросили в подъехавшего Ляшко презервативы, наполненные вазелином.

Также там была массовка, которую по данным издания, привезли автобусами – всего около 50 человек. Они развернули символику партии и выстроились перед зданием суда.

Поддержать Ляшко также приехали его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также экс-нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар.

У здания суда Ляшко заявил, что его дело якобы сфальсифицировано по заданию власти.

Напомним, 6 ноября Ляшко в аэропорту Борисполь подрался с Герусом. Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.

Позже драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Генпрокуратура требует арестовать Ляшко.

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Источник: korrespondent.net