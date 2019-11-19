В Житомире заместитель мэра пойдет под суд

Прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя мэра Житомира и руководителя подразделения частного предприятия, которые нанесли управлению здравоохранения Житомирского горсовета ущерб в 790 тысяч гривен при закупке диагностического оборудования. Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

Так, заместителя мэра обвиняют по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч.2. ст.367 УК Украины), а представителя предприятия – в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

По версии следствия, заммэра, находясь в 2017 году в должности начальника управления здравоохранения горсовета и возглавляя тендерный комитет, при определении победителей конкурса по закупке диагностического оборудования на общую сумму почти 5,2 млн гривен, нарушил требования закона о публичных закупках по соблюдению режима экономии использования бюджетных средств и принципа максимальной экономии.

Кроме того, руководитель департамента медицинского оборудования частного общества, которое выполняло заказ горсовета, нарушил законодательство в части регламентации ценообразования на изделия медицинского назначения, которые закупают за бюджетные средства, и завысил стоимость медицинской техники на общую сумму более 783 тысяч гривен.

Расследование вели следователи Главного управления полиции в Житомирской области. Дело будет рассматривать Королевский райсуд Житомира.

По информации издания Вести под суд пойдет заместитель мэра Житомира по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Марии Мисюровой.

Ранее сообщалось, что в Харькове чиновники горсовета присвоили миллионы гривен. Они реализовывали тонны асфальтовой крошки подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.

Также сообщалось, что ГБР расследует причастность правоохранителей к добыче янтаря. В ходе обысков изъято около 150 килограммов янтаря на сумму почти 6 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net