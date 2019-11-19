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19. 11. 2019

ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить четыре тысячи евро российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России, сообщает Радио Свобода.

ЕСПЧ признал Украину виновной в нерасследовании похищения Развозжаева с ее территории в 2012 году. Своим решением от 19 ноября ЕСПЧ обязал Украину выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро компенсации.

Суд также признал власти России виновными в нерасследовании похищения Развозжаева.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11000 евро, а Удальцову - девять тысяч евро компенсации.

Развозжаев заявлял, что агенты российских спецслужб похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв в тюрьме 4,5 лет.

Напомним, ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро. Судьи Европейского суда по правам человека сочли, что Украина нарушила права Нелли Штепы сразу в нескольких пунктах.

Уволен уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ

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Источник: korrespondent.net
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