В Мали боевики убили более 20 солдат

На востоке Мали боевики во время нападения убили 24 солдат, сообщает во вторник, 19 ноября, BBC со ссылкой на армию страны.

"24 солдат были убиты в результате атаки боевиков на востоке Мали", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате совместной спецоперации армии Мали и Нигера, проведенной в ответ на атаку боевиков, еще 29 солдат пострадали.

В то же время было уничтожено 17 террористов и задержаны более 100.

Пока неизвестно, какая именно террористическая организация была ответственной за смертельный нападение на военных Мали.

По данным ООН, в стране погибли более 1500 гражданских с января этого года, еще миллионы человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Сейчас в Мали присутствует миротворческая миссия ООН по 15000 человек.

Отмечается, что несколько недель назад в Мали были убиты 54 военных в результате еще одной атаки боевиков.

Напомним, подразделения французских сил специального назначения провели в Мали операцию по устранению Али Майчу.

Еще сообщалось. что ИГ взяло ответственность за убийство 50 военных в Мали.

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Источник: korrespondent.net