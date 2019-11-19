Импичмент Трампа: в Конгрессе начались слушания главных свидетелей

В Палате представителей США во вторник, 19 ноября, начались публичные слушания четырех свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведет CNN.

Первыми выступят двое чиновников Белого дома: эксперт по вопросам Украины подполковник Александр Виндман и помощница вице-президента США Дженнифер Уильямс.

После них показания будут давать бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и бывший главный советник по России и Европы в Совете национальной безопасности Том Моррисон.

Виндман, Уильямс и Моррисон слушали телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в режиме реального времени.

Они уже давали показания за закрытыми дверями. Виндман и Моррисон ранее заявили, что из разговора им стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

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Источник: korrespondent.net