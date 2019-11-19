Послы G7 поддержали открытие рынка земли в Украине

Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

Напомним, 13 ноября Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении. Документ поддержали 240 народных депутатов.

Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;

в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;

не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

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Источник: korrespondent.net