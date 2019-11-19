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19. 11. 2019

Суд ООН дал РФ больше года для ответа на иск Украины

Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск. Об этом сообщила во вторник, 19 ноября, пресс-служба инстанции.

Суд "установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", отметили в пресс-службе.

При этом в суде отметили, что решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком.

Победа, но не окончательная. Решение суда в Гааге

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Что Украина вменяет России в Гааге: полный текст

Суд в Гааге частично удовлетворил иск Киева и обязал власти РФ обеспечить жителей Крыма возможностью получить образование на украинском языке, а крымских татар – правом на представление своих интересов.
 
Однако он не признал Россию виновной в финансировании терроризма и отказался принимать меры по этой части обращения.

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Источник: korrespondent.net
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