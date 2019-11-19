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19. 11. 2019

Троих украинцев подозревают в краже денег из банкоматов Черногории

Трое граждан Украины подозревают в краже денег из банкоматов в черногорских городах Будва, Тиват и Подгорица. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что трое мужчин с помощью технических средств подключались к банкоматам одного из коммерческих банков и "заказывали" для снятия деньги, которые были в устройстве.

По данным полиции, злоумышленникам удалось получить деньги на общую сумму около 138 000 евро - 30 000 евро в Будве, около 45 000 в Тивате и 63 000 в Подгорице.

На момент идентификации подозреваемых они не находились на территории Черногории, поэтому их объявили в розыск.

Позже двое подозреваемых были арестованы при въезде в Черногорию на пограничном переходе и были доставлены в прокуратуру в Подгорице.

Ранее сообщалось, что Польша задержала 19 украинцев по запросу РФ в Интерпол.

А в Чехии задержали двоих украинцев за регулирование движения. Они незаконно регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова.

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Источник: korrespondent.net
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