Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2019, вторник, 19:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
19. 11. 2019

Хакер похитил данные офшорного банка во имя борьбы с капитализмом

Хакеры взломали офшорный банк Cayman National Bank, сообщается на сайте банка.
 
О масштабе утечки не говорится. В издании UnicornRiot утверждают, что объем украденных данных сопоставим с "панамским архивом", когда в 2016 году в нем были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран - президентов и премьеров, 128 политиков и чиновников, их родных и друзей из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. 
 
Хакеры, по данным UnicornRiot, получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц. 
 
Так, в архиве идентифицированы 1400 счетов клиентов, в том числе 708 с острова Мэн, 272 из Кипра, 153 из Великобритании, 107 с Каймановых островов, 51 с Британских Виргинских островов, 12 с Сейшельских островов, 11 из США, по семь из Белиза и Ирландии.
 
О взломе 17 ноября сообщил сайт Motherboard, ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других хакеров присоединиться к "борьбе с неравенством и капитализмом".
 
Напомним, что остров Мэн - это владение британских монархов. Он расположен между Англией и Ирландией, но не входит в Великобританию или Евросоюз.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали хакера, который в США украл 6 миллионов.
 
Перед этим полиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего скрытые вирусы.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из почтовой переписки:
- Абрам, по-моему, наши письма вскрывают. Посылаю тебе в этом письме мой волос.
- Изя, всё нормально! Волос получил!
- Абрам, а я его в конверт не клал!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.