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19. 11. 2019

Зеленский узаконил укрепление госграницы

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению инженерно-технического обустройства и содержанию государственной границы", сообщает во вторник, 19 ноября. пресс-центр главы государства.
 
"Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
 
Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.
 
Отмечается, что закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.
 
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
 
Как сообщалось, Верховная Рада 29 октября приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы (№0905).
 
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Источник: korrespondent.net
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