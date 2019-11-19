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19. 11. 2019

Озвучено количество украинок, которые страдают от насилия

Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская во время саммита ICPD25 в Найроби, передает во вторник, 19 ноября, УНН.
 
Так, в столице Кении завершился глобальный саммит по вопросам народонаселения и развития ICPD25, на котором 170 стран, среди которых и Украина, приняли на себя смелые обязательства по преобразованию мира путем прекращения материнской смертности, неудовлетворенной потребности в планировании семьи, насилия в отношении женщин и вредных практик в отношении женщин и девушек до 2030 года.
 
 
Обязательства Украины озвучила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
 
"Украина стремится снизить терпимость к домашнему насилию, что позволит обнаружить все случаи и эффективно на них отреагировать. Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия", - отметила Соколовская.
 
Она также сообщила, что уже в начале года планируется важный шаг в противодействии насилию - речь о создании круглосуточного колл-центра по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию и Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.
 
Отметим, что в этом году отмечают 25-ю годовщину со дня проведения Международной конференции по вопросам народонаселения и развития (International Conference on Population and Development - ICPD) в Каире, где 179 стран приняли Программу действий, которая имела цель расширить возможности женщин и девушек ради них и ради их семей, общин и нации.
 
Напомним, стало известно, сколько украинских детей страдают от сексуального насилия.

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Источник: korrespondent.net
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