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19. 11. 2019

Трамп поделился впечатлениями от просмотра Джокера

Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме показ фильма Тодда Филлипса Джокер, где присутствовали также члены его семьи и коллеги, передает People.
 
Коллективный просмотр, на котором присутствовали Трамп, его семья, друзья и некоторые сотрудники Белого дома, состоялся в 16 ноября.
 
Отмечается, что президент США сказал, что Джокер ему понравился.
 
Сообщается, что по данным сайта IndieWire, Трамп - фанат кино. Один из его любимых фильмов - Гражданин Кейн Орсона Уэллса, также ему нравятся Кровавый спорт Ньюта Арнольда (1988) и Хороший, плохой, злой Сержио Леоне (1966).
 
Напомним, фильм Джокер (Joker) режиссера Тодда Филлипса с актером Хоакином Фениксом в главной роли заработал более миллиарда долларов в мировом прокате.
 
Ранее сообщалось, что Джокер стал самым прибыльным фильмом в истории, основанным на комиксах, по соотношению производственного бюджета ($62,5 млн) и сборов в прокате.

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Источник: korrespondent.net
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