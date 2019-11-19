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19. 11. 2019

Зеленский провел встречу с главой МИД Германии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, в ходе которой обсудил с ним ситуацию на Донбассе и подготовку к встрече лидеров стран нормандской четверки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 19 ноября.

"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", – говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал немецкого министра о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

"Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", – отметили в пресс-службе.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский провел встречу с главой МИД Германии

Ранее участие в нормандской встрече 9 декабря в Париже подтвердили в Кремле. Там заявили, что подготовка к встрече вступила в завершающую стадию.

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Источник: korrespondent.net
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