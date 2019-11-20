Учительницу в США отправили в тюрьму за секс с 16-летним учеником



В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun.

Женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке. Учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.

В конце учебного года она сказала школьнику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы.





В США учительница забеременела от 13-летнего ученика В штате Вашингтон возраст согласия составляет 16 лет, однако у учителей действуют более строгие правила.

Напомним, в 2015 году в США учительницу приговорили к 22 годам тюрьмы за секс с учениками.