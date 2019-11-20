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20. 11. 2019

Учительницу в США отправили в тюрьму за секс с 16-летним учеником


В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun.
 
Женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке. Учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.
 
В конце учебного года она сказала школьнику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.
 
Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы.
 
В штате Вашингтон возраст согласия составляет 16 лет, однако у учителей действуют более строгие правила.

В США учительница забеременела от 13-летнего ученика
 
Напомним, в 2015 году в США учительницу приговорили к 22 годам тюрьмы за секс с учениками.

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Источник: korrespondent.net
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