Учительницу в США отправили в тюрьму за секс с 16-летним учеником

В США 28-летнюю учительницу Оливию Сондхейм осудили за секс с 16-летним учеником, сообщает The Sun.
Женщина вступала в связь со студентом в классе, а также на экскурсии в парке. Учительница также несколько раз привозила ученика к себе домой.
В конце учебного года она сказала школьнику, что прекращает отношения, решив сосредоточиться на своем браке.
Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы.
В штате Вашингтон возраст согласия составляет 16 лет, однако у учителей действуют более строгие правила.
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Напомним, в 2015 году в США учительницу приговорили к 22 годам тюрьмы за секс с учениками.
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Источник: korrespondent.net