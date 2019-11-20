Трамп негативно воспринимал Зеленского – Волкер



Бывший спецпредставитель президента США в Украине Курт Волкер в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что в Белом доме изначально скептически отнеслись к победе на президентских выборах Владимира Зеленского, сообщает ABC.

"Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, которые присутствовали на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины", - рассказал он.

По словам Волкера, эту информацию Трамп получал от своего адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

"23 мая после возвращения с Украины мы пытались убедить президента, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - добавил Волкер.

По словам бывшего спецпредставителя, Трамп хотя и направил поздравление Зеленского, однако решение с выбором даты приглашения украинского президента в Вашингтон затянулось на месяц. Волкер также связал это с негативными представлениями главы США об Украине.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.

Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США.

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Источник: korrespondent.net