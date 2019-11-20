У берегов Мексики произошло мощное землетрясение

У берегов мексиканского штата Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Природное явление зафиксировали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Толчки начались утром в среду, 20 ноября. Информации о жертвах и разрушениях нет.
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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
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Источник: korrespondent.net
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