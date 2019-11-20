До Украины не дошло $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.

Как отмечается, эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины. Издание пишет, что члены Конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений, почему часть этих денег не дошла до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести 36 млн долларов. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги "в течение следующих нескольких недель".

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.

Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net