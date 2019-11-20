До Украины не дошло $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.
Как отмечается, эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины. Издание пишет, что члены Конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений, почему часть этих денег не дошла до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.
Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести 36 млн долларов. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги "в течение следующих нескольких недель".
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость