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20. 11. 2019

Израиль атаковал Дамаск в ответ на ракетный удар

Армия Израиля атаковала район Дамаска в ответ на запуск ракет со стороны Сирии. Об этом сообщает Haaretz в среду, 20 ноября.

"Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", - транслирует издание сообщение израильской армии.

Отмечается, что военные нанесли удары по 20 целям.

Напомним, что днем ранее в районе Голанских высот Израиль перехватил четыре ракеты. Четыре ракеты были запущены с территории Сирии. В районе прозвучала тревожная сирена. Ракеты были перехвачены системой Железного купола.

Отметим, что крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

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Источник: korrespondent.net
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