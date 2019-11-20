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20. 11. 2019

Свидетеля по делу импичмента Трампа хотят спрятать на военной базе

Армия США готова принять меры для защиты ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа - подполковника Александра Виндмана. Об этом сообщила Wall Street Journal, передает Reuters.

В случае необходимости Александра Виндмана и его семью могут спрятать на военной базе армии США.

Собеседник издания заявил, что военные проводят оценку безопасности свидетеля, так как ранее Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи.

Источник издания в военном ведомстве заверил, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо другою обратится с такими проблемами.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

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Источник: korrespondent.net
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