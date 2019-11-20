Мексиканская фитнес-модель и тренер Алондра Вильясено была найдена мертвой у себя дома в городе Тихуана, пишет Mirror.

Тело 23-летней девушки обнаружила ее мать. Женщина какое-то время не могла дозвониться дочери и, обеспокоенная, поехала к ней домой.

Как отмечает местная полиция, на теле модели было несколько ножевых ранений, а скончалась она, судя по всему, от огнестрельного ранения в голову.

В доме у девушки обнаружили 9-миллиметровую пулю и два мешка с марихуаной.

Свидетели рассказали, что накануне видели, как из дома модели выходил неизвестный мужчина, который сел в припаркованный красный автомобиль и уехал.

Полицейские пока затрудняются сказать, какими были мотивы преступника.

Отмечается, что Алондра Вильясено работала тренером в местном фитнес-клубе. Также она была популярна в сети, активно вела свой блог, в котором рассказывала о тренировках и правильном питании.

Cмотрите фотогалерею: Фитнес-модель найдена мертвой у себя дома

Напомним, что в Запорожье нашли мертвой целую семью.

Также сообщалось, что самая тучная модель в мире снялась обнаженной.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net