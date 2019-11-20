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20. 11. 2019

Трамп грозится повысить пошлины в случае незаключения сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал повысить тарифы на импорт китайской продукции, если торговая сделка с Китаем не будет подписана. Об этом сообщает CNBC в среду, 20 ноября.

"Если мы не заключим соглашение с Китаем, я просто подниму тарифы еще выше", - заявил Трамп на заседании кабинета министров.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.

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Источник: korrespondent.net
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