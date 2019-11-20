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20. 11. 2019

Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для страны"

Президент США Дональд Трамп назвал слушания в Конгрессе по делу об импичменте "великим днем для страны". Об этом он написал в Twitter в среду, 20 ноября.

"Великий день для республиканцев, великий день для нашей страны!" - написал Трамп, когда второе из двух слушаний во вторник вечером подошло к концу.

Перед комитетом по разведке Палаты представителей дали показания четыре свидетеля в ходе двух отдельных публичных слушаний во вторник, которые длились в общей сложности почти 11 часов.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

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Источник: korrespondent.net
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