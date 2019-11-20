Лукашенко похвастался утренними пробежками в 15 км

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 20 ноября, на Олимпийском собрании НОК рассказал, как во время недавнего пребывания в ОАЭ совершал утренние пробежки на 15 км, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, он усиленно тренировался.

"Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов - ред.), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре - ред.). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко идет на новый президентский срок. Белорусский лидер заявил, что "обязан" выдвинуть свою кандидатуру, но держаться "синими пальцами" за свое кресло не будет.

Вечный президент. Лукашенко идет на новый срок

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Источник: korrespondent.net