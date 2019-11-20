В Польше задержали украинца за двойное убийство в Чехии

На пограничном переходе Корчова-Краковец польские пограничники задержали гражданина Украины, который находился в розыске на территории Евросоюза за двойное убийство в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Бещадского пограничного управления.

Украинец был задержан согласно Европейскому ордеру на арест (EAW) при выезде из Польши. Мужчина путешествовал на автобусе по маршруту Прага - Киев. С момента совершения преступления до момента его ареста прошло порядка десяти часов.

Во время дорожных проверок сотрудники пограничной службы установили, что 32-летнего украинского гражданина разыскивают чешские правоохранители. Информация из международных поисковых баз свидетельствовала, что его преследовали за убийство двух человек, совершенное днем ​​ранее, 17 ноября.

При аресте человек не оказал сопротивления, хотя и был удивлен.

В настоящее время он остается в распоряжении Прземской прокуратуры и ожидает начала процедуры экстрадиции.

Европейский ордер на арест применяется с 2004 года. Он выдается судебными органами одного из государств-членов евросообщества и действует на всей территории Европейского Союза.

Напомним, ранее ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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Источник: korrespondent.net