Волкер заявил, что не верит в обвинения Байдена

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе публичных слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа заявил, что не верит обвинениям в коррупции в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Обвинение в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показалось мне заслуживающим доверия", - сказал Волкер.

Он отметил, что знает Байдена в течение 24 лет.

"Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением", - добавил он.

По его мнению, Байденом не руководили финансовые или личные мотивы при выполнении им обязанностей вице-президента.

"Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что изначально сделал "резкое различие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена - Хантер и самим Джо Байденом.

"Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе ", - сказал Волкер.

По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.

"Я никогда не осознавал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена", - заявил он.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Во вторник в Палате представителей прошли открытые слушания, на которых дали показания помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман. После них на слушаниях в Палате представителей выступили советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

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Источник: korrespondent.net