Турист обжегся 165-градусным паром в вулкане

Турист из Британии получил сильные ожоги ноги после прогулки в кратере вулкана. Об этом сообщает издание The Sun.

Британский турист 22-летний Томас Грандон со своей возлюбленной отправились на экскурсию к вулкану Нисирос на одноименном греческом острове в Эгейском море.

Гуляя в кратере вместе с другими туристами, мужчина наступил на высохший слой поверхности из под которой вырвался пар примерной температурой 165 градусов по Цельсию.

Турист получил ожоги первой и второй степени. По его словам, он кричал от боли и плакал.

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Его нога оказалась обожженной от колена до пальцев. Грандон отметил, что эту "безопасную" экскурсию ему посоветовали в туристической компании. Мужчине понадобилось пять дней специального лечения.

Ранее во Франции в желудке акулы нашли руку туриста. Также Корреспондент писал о том, что турист оказался в коляске после купания в озере.

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Источник: korrespondent.net