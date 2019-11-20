Фонд соцстраха хотели захватить рейдеры

Фонд социального страхования хотели захватить рейдеры, о чем сообщил в среду, 20 ноября, заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook.

"Похоже на рейдерский захват Фонда социального страхования Украины! Кем? - фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда. Государственный регистратор незаконно указал Евгения Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования", - отметил Коваль.

Он напомнил, что в прошлом году был уволен директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков за то, что он незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект Фонда.

"Сначала, в сентябре 2017 года, он подписал указания на передачу 59 объектов недвижимости, но Фонд протокольным поручением обязал его отозвать эти письма. Евгений Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов. Такие действия Баженкова, а именно выданые указания руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в областях и городе Киеве по изменению формы собственности имущества Фонда является превышением предоставленных ему Законом полномочий", - рассказал замминистра.

По его словам, такие обстоятельства создали "предпосылки для незаконного отчуждения имущества Фонда, в связи с чем его увольнение инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, - а в дальнейшем обратился в правоохранительные органы - что привело к возбуждению уголовного дела, где сегодня Баженков является фигурантом".

Коваль сообщает, что Баженков обратился в суд, и недавно Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования: восстановил в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме свыше 858 тысяч гривень.

"Несмотря на то, что полномочия по восстановлению/увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат Правлению Фонда социального страхования - госрегистратор безосновательно отметил Баженкова руководителем Фонда в ЕГР (Едином Государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований)", - подчеркнул Коваль.

Таким образом, отметил он, "Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с предложением отменить регистрацию".

"Я также направил письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования, где указано, что все действия принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном Законом Украины", - уточнил замминистра.

В то же время Коваль отметил, что сотрудничество Минсоцполитики с любым лицом, являющимся фигурантом уголовного дела о хищении государственного имущества, недопустимо.

Напомним, правоохранители-рейдеры отобрали у бизнеса имущество на семь миллионов гривен.

Еще сообщалось, что закон по борьбе с рейдерством вступил в силу.

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Источник: korrespondent.net