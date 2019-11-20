По совету МВФ. Почему Иран поглотили протесты

Практически все города Ирана охватили массовые демонстрации в связи с повышением цен на бензин. При жестком подавлении протестов, по разным данным, погибли до 200 человек и три тысячи получили ранения.

Цены на бензин выросли на фоне сложной экономической ситуации, связанной в том числе с санкциями США. По мнению экспертов, протесты не приведут к смене режима, хотя на это очень расчитывает Вашингтон, который поддержал протестующих. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Кровавые протесты на фоне падения экономики

Протестующие вышли на улицы десятка иранских городов, после того как на прошлой неделе власти неожиданно объявили об ограничении продажи бензина и повышении цен на топливо в два раза.

На 50 процентов выросла и льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека (до 60 литров бензина для владельца машины, 25 литров для владельца мотоцикла). Власти утверждают, что субсидии были сокращены, чтобы обеспечить помощь бедным.

Иран уже экономически пострадал из-за жестких американских санкций, которая Америка восстановила после выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана, заключенного в 2015 году.

Санкции привели к резкому спаду в экономике Ирана, стоимость валюты упала до рекордно низкого уровня. Кроме того, в четыре раза увеличился годовой уровень инфляции, количество иностранных инвесторов пошло на спад.

Глава иранской организации по бюджетному планированию Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что с этого месяца в результате повышения цен 18 миллионов семей получат дополнительное денежное пособие.

Президент Ирана Хасан Роухани говорит, что 75 процентов иранцев сейчас находятся "под гнетом", и дополнительные доходы от повышения цен на бензин предназначены им, а не министерству финансов.

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Несмотря на то, что Иран является одним из самых крупных поставщиков нефти, его мощности в переработке ограничены, но санкции затрудняют приобретение запчастей для нефтебаз, поэтому властям приходится импортировать бензин.

Отношения с Западом также осложняются из-за того, что Иран начал наращивать свою ядерную активность после выхода США из ядерной сделки.

Беспорядки затронули почти сто населенных пунктов. В манифестациях, как сообщает агентство Fars, приняли участие почти 90 тысяч человек. Столь серьезных протестов не видели в Иране уже почти два года.

Протестующие блокировали дороги, громили витрины магазинов и банков, поджигали заправки. Власти не оставили эти действия без ответа. Amnesty International утверждает, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и, по крайней мере в одном случае, с вертолета.

Официальный представитель правительства Ирана словам Али Рабия говорит, что народ имеет право на протест, но при условии отсутствия насилия. Он сообщили, что на этой неделе ситуация начала стабилизироваться.

Однако западная пресса со ссылкой на местные источники сообщает, что в ряде районов Ирана дороги по-прежнему блокируются и происходят беспорядки.

Одними из первых на иранские протесты отреагировали США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Америка слышит иранских граждан.

"После 40 лет тирании гордый иранский народ не молчит в ответ на злоупотребления властей. Мы тоже не будем молчать. У меня есть послание для иранского народа: США слышат вас, США поддерживают вас, США остаются с вами", - написал он на своей странице в Twitter.

В министерстве иностранных дел Ирана в ответ обвинили США в лицемерии и отметили, что "великий иранский народ прекрасно знает, что в подобных высказываниях нет никакого искреннего переживания".

По заявлению иранских властей, беспорядки, устроенные "оппортунистическими элементами", подпитывают США, сторонники свергнутой в ходе исламской революции монархии, а также оппозиционная Организация моджахедов иранского народа.

Вероятность войны США и Ирана. Прогноз Stratfor

По данным Международного валютного фонда, ВВП Ирана в этом году снизится на 9,5 процента, что станет худшим показателем с 1984 года. Основными причинами являются падение цен на нефть и американские санкции. Инфляция в этом году превысила 35 процентов.

В следующем году, по прогнозам фонда, падение прекратится, и Иран ожидает нулевой экономический рост. Тем не менее, чтобы сбалансировать бюджет, Тегерану необходима цена на нефть около 195 доллара за баррель, что примерно в три раза выше нынешних цен.

Однако повышение цен на бензин и снижение субсидий не связаны с американскими санкциями. На этот шаг Тегеран пошел по рекомендации МВФ, сделанной еще в прошлом году.

Такая политика проводилась в 2010 году, но к протестам не приводила. По всей видимости, власти Ирана не учли рекомендаций, которые для них разработали экономисты. Для населения повышение цен оказалось неожиданным.

Эксперты отмечают, что такой шаг в результате может спровоцировать рост цен на все товары. Так что протестные настроения в Иране вряд ли сойдут на нет, но к смене режима в Тегеране вряд ли приведет.

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Источник: korrespondent.net