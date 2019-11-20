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20. 11. 2019

Разминирование в Петровском завершилось - штаб ООС

Военные завершили процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, пишет УНН.

"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3", - сказал Агеев.

По его словам, об этом было проинформировано через МИД в ОБСЕ.

"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.

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Источник: korrespondent.net
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