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20. 11. 2019

ЕС назвал выделенную сумму Украине за последние пять лет

За последние пять лет Евросоюз предоставил Украине кредитной и грантовой помощи на 15 млрд евро, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время заседания Кабмина, передает в среду, 20 ноября, УНН.
 
"С 2014 года ЕС мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 млрд евро грантовых и заемных средств для поддержки реформ", - отметил Маасикас.
 
С его слов, эта помощь касалась практически всех отраслей - транспорта, энергетики, безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, антимонопольной сферы, финансов, таможенной сферы, охраны окружающей среды, воздушного транспорта.
 
Напомним, 15 ноября произошла встречв премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой с миссией Международного валютного фонда в Украине. Обсуждалась новая программа на три года по кредитированию.
 
Еще сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 млн евро кредита Украине.

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Источник: korrespondent.net
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