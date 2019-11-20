ЕС назвал выделенную сумму Украине за последние пять лет

За последние пять лет Евросоюз предоставил Украине кредитной и грантовой помощи на 15 млрд евро, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время заседания Кабмина, передает в среду, 20 ноября, УНН.

"С 2014 года ЕС мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 млрд евро грантовых и заемных средств для поддержки реформ", - отметил Маасикас.

С его слов, эта помощь касалась практически всех отраслей - транспорта, энергетики, безопасности пищевых продуктов, сельского хозяйства, антимонопольной сферы, финансов, таможенной сферы, охраны окружающей среды, воздушного транспорта.

Напомним, 15 ноября произошла встречв премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой с миссией Международного валютного фонда в Украине. Обсуждалась новая программа на три года по кредитированию.

Еще сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 млн евро кредита Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net