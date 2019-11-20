Возвращенные РФ корабли "угробили" - ВМС Украины

Возвращенные Россией украинские корабли возвращаются медленно, потому что их "угробили" и они идут не своим ходом, а на буксире. Об этом заявил главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко 4 каналу.

По его словам, сейчас корабли только подходят к украинским территориальным водам. На место назначения они должны прибыть примерно через 16 часов.

"Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко.

Напомним, 18 ноября МИД РФ заявило, что Украине были переданы корабли, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позже в ВМС Украины подтвердили, что катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу направляются домой и должны прибыть 20-21 ноября.

Опубликован маршрут освобожденных Россией кораблей

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Источник: korrespondent.net