На полигоне 235 межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины Широкий лан начались двусторонние батальонные тактические учения. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях участвует 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ.

"Кроме привычных задач, в этот раз главная цель - проверка готовности командного состава всех уровней для принятия конкретных решений в сложных непредсказуемых ситуациях современного боя", - сообщили в министерстве.

Такой формат учений позволяет в искусственно созданных условиях принимать решения и анализировать их эффективность, опираясь на имеющийся технический и человеческий ресурс подразделения.

В Минобороны отметили, что в первый день учений командиры уточняли задачи своих и приданных подразделений, определяли основные этапы действий в наступлении, обороне, контрнаступлении. Руководители учений особое внимание уделили вопросу взаимодействия между подразделениями, а также выполнению задач по вводным.

"Особенность этих учений заключается в необходимости самостоятельного принятия решений командирами уровня взвод - рота - батальон во время изменения и корректировки тактической обстановки. Такой формат учений наиболее приближен к ситуациям, которые чаще всего возникают в ходе реальных боевых действий", - заявил начальник управления подготовки - заместитель командующего войсками оперативного командования Юг полковник Андрей Грицков.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ проводят двусторонние тактические учения

Ранее украинские военные показали учения с запуском ракет С-300.

Накануне сообщалось, что в Черном море стартовали масштабные российские военные учения. В частности, военные РФ будут отрабатывать "нанесение удара по береговому командному пункту".

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Источник: korrespondent.net