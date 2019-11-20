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20. 11. 2019

Путин считает США "великой страной"

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума в среду, 20 ноября, назвал США "великой страной", сообщает Газета.ру.

Он отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это.

"Соединенные Штаты - великая страна", - сказал Путин.

Он упомянул, что обе страны некогда являлись "союзниками в двух мировых войнах".

"Все это наша общая история, причем история позитивная", - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.

Ранее в ходе выступления Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "симпатичным и искренним человеком".

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Источник: korrespondent.net
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