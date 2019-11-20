Путин озвучил причины распада СССР

Глава Кремля Владимир Путин считает, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, а его причиной стала неэффективная экономическая политика, сообщают в среду, 20 ноября, РИА Новости.

"Это (причины распада СССР — ред.) мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал глава государства.

Говоря об эффективных преобразованиях, Путин привел в пример КНР, где, по его словам, получилось хорошо "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".

Он отметил, что в СССР ничего подобного сделано не было. В итоге это сказалось и на политической сфере.

"Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил президент.

В ходе послания Федеральному собранию в 2005 году Путин охарактеризовал распад СССР как "крупнейшую геополитическую катастрофу" прошлого века. По его словам, десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало "настоящей драмой".

Напомним, бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с обвинениями в "сдаче" Восточной Европы.

Ранее в 2017 году Горбачев заявил, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны.

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Источник: korrespondent.net