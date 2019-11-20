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20. 11. 2019

Октябрь-2019 стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

Октябрь-2019 стал вторым теплым на планете за все 140 лет наблюдений. Об этом накануне сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,98° выше средней многолетней за XX век. Температурный показатель лишь на 0,06° уступает рекорду, который принадлежит октябрю 2015 года.

Также второй месяц осени этого года стал 43 подряд октябрем и 418 месяцем подряд с температурой, которая была выше средней в XX веке.

Ранее сообщалось, что сентябрь-2019 побил температурный рекорд на планете. Средняя глобальная температура воздуха была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.

Также сообщалось, что в ночь на 13 ноября в Киеве был установлен пятый температурный рекорд с начала этого месяца.

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Источник: korrespondent.net
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