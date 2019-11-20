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20. 11. 2019

Изумруд весом 227 кг за $280 млн погиб в пожаре

В Калифорнии местный житель затребовал от местной компании выплату за сгоревший в пожаре 227-килограммовый изумруд. Об этом сообщает New-York Post.

Владелец гигантского камня потерял дом и все свое имущество в крупнейшем Калифорнийском пожаре Кэмп в 2018 году. По словам мужчины, в пожаре сгорел его изумруд весом 500 фунтов, что составляет почти 227 килограммов. Цена драгоценного камня примерно 280 миллионов долларов.

Тогда компания Pacific Gas and Electric Company была признана виновной в возникновении пожара. Американец считает, что именно она должна возместить ему убытки. Кроме того, мужчина вместе с женой подали четыре заявки о возмещении ущерба от пожара на сумму 4,5 миллиона долларов.

Юристы компании обратились в суд, в ходе которого надеются получить возможность допросить мужчину и изучить документы, подтверждающие стоимость сгоревшего камня.

Ранее сообщалось, что невиновная женщина провела 35 лет в тюрьме и получила 3 миллиона долларов компенсации. Также Корреспондент писал о том, что полицейский-гей отсудил $20 млн за дискриминацию.

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Источник: korrespondent.net
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