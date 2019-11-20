Сондленд подтвердил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа

Президент США Дональд Трамп давал прямое указание работать со своим адвокатом Руди Джулиани, чтобы заставить украинские власти начать расследование против Джо Байдена. Об этом заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд во время открытого слушания в Палате представителей Конгресса США в рамках рассмотрения дела об импичменте в среду, 20 ноября.

"Я знаю, что члены этого комитета часто формулировали эти сложные ситуации в виде простого вопроса: было ли quid pro quo? (услуга за услугу. - Ред.). Как я уже говорил ранее, что касается телефонного звонка Белого дома и заседания Белого дома, ответ - да ", - сказал Сондленд.

Дипломаты называли Сондленда вместе с другими должностными лицами частью теневой внешнеполитической операции по давлению на Украину по вопросу расследованию против Джо Байдена и его сына Хантера.

Сегодня он подтвердил, что вместе с министром по вопросам энергетики Риком Перри и бывшим спецпредставителем по Украине Куртом Волкером работал с Руди Джулиани по Украине "по прямому указанию президента США".

"Секретарь Перри, посол Уолкер и я работали с господином Руди Джулиани по Украине по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с господином Джулиани. Все мы понимали, что если мы откажемся работать с господином Джулиани, мы потеряем важную возможность укрепить отношения между США и Украиной. Поэтому мы выполняли распоряжение президента", - сказал он.

Посол подчеркнул, что на тот момент он не знал о планах Джулиани по Украине, а если бы знал, то отказался бы от сотрудничества с ним.

Он также заявил, что был категорически против задержки выделения Украине военной помощи и не получил от Белого дома объяснений, почему это было сделано.

"Мы работали с Джулиани по указанию Трампа, мы не хотели никаких предпосылок для выделения помощи Украине", - сказал Сондленд.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Также сообщалось, что публичные слушания посмотрели почти 14 млн американцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net