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20. 11. 2019

ФСБ заявила о задержании военного за "шпионаж" в пользу Украины

ФСБ РФ задержала в Ростовской области российского военнослужащего, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в среду, 20 ноября.

"В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России – военнослужащий Южного военного округа", – говорится в сообщении.

В ФСБ заявляют, что военнослужащий выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", – утверждают в российской спецслужбе.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинца с боеприпасами при въезде в Крым. Мужчина не смог сообщить о целях провоза боеприпасов на территорию полуострова, утверждали в российской спецслужбе.

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Источник: korrespondent.net
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