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20. 11. 2019

Под Киевом полиция десять лет "преувеличивала" свою зарплату

Сотрудники Нацполиции Киевской области на протяжении десяти лет незаконно перечисляли на свои счета завышенные суммы заработной платы. Соответствующий обвинительный акт направила Генпрокуратура в Шевченковский райсуд, передает пресс-служба ведомства в среду, 20 ноября.

"По версии следствия, данные сотрудники Нацполиции с участием других лиц, в период с января 2006 года по март 2016 года, вероятно путем мошенничества и фальсификации бухгалтерских документов, незаконного перечисления денежных средств на собственные карточные счета в виде завышенных сумм заработной платы, а также зачисления денег на карточные счета посторонних лиц, завладели бюджетными средствами в сумме более 12 млн грн", - говорится в сообщении.

Полицейским предъявлено обвинение в нарушении ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (организация и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 (организация и пособничество в подделке документов и их использование), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Напомним, что ранее прокурор использовал дочь, как приманку для педофила. Мужчина из засады снимал на видео, как подозреваемый обнимает его 13-летнюю дочь и пытается ее поцеловать. Действия прокурора осудили его коллеги.

Также в МВД сообщили, что замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы. Полиция проводит обыски по адресам регистрации предприятий и фактического нахождения членов группировки.

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Источник: korrespondent.net
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