Под Киевом полиция десять лет "преувеличивала" свою зарплату

Сотрудники Нацполиции Киевской области на протяжении десяти лет незаконно перечисляли на свои счета завышенные суммы заработной платы. Соответствующий обвинительный акт направила Генпрокуратура в Шевченковский райсуд, передает пресс-служба ведомства в среду, 20 ноября.

"По версии следствия, данные сотрудники Нацполиции с участием других лиц, в период с января 2006 года по март 2016 года, вероятно путем мошенничества и фальсификации бухгалтерских документов, незаконного перечисления денежных средств на собственные карточные счета в виде завышенных сумм заработной платы, а также зачисления денег на карточные счета посторонних лиц, завладели бюджетными средствами в сумме более 12 млн грн", - говорится в сообщении.

Полицейским предъявлено обвинение в нарушении ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (организация и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 (организация и пособничество в подделке документов и их использование), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Напомним, что ранее прокурор использовал дочь, как приманку для педофила. Мужчина из засады снимал на видео, как подозреваемый обнимает его 13-летнюю дочь и пытается ее поцеловать. Действия прокурора осудили его коллеги.

Также в МВД сообщили, что замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы. Полиция проводит обыски по адресам регистрации предприятий и фактического нахождения членов группировки.

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Источник: korrespondent.net