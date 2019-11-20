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20. 11. 2019

В Польше на украинца напали с ножом

В Кракове в ночь на среду, 20 ноября, произошло нападение с ножом на 20-летнего украинца, который учится в городе, сообщает польское издание RMF24.
 
Нападение произошло на улице Станислава Скаржиньського перед одним из общежитий Краковской политехикы. На мужчину напали ножом в спину. У него также есть раны ягодиц.
 
Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.
 
20-летнего студента с серьезными ранениями доставили в больницу. По информации Gazeta Wyborcza, мужчина находился под воздействием алкоголя.
 
Полицейские под надзором прокуратуры работали на месте происшествия всю ночь, заявили в полиции.
 
В связи с нападением задержали двух человек: им 19 и 20 лет, также граждане Украины. Они оба имели при себе ножи.
 
Ранее в Польше нашли тела украинцев в морозильной камере.
 
А  в июне в Польше погибли четыре гражданина Украины – жители села в Ровенской области. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
 
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Источник: korrespondent.net
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