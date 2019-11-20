КИУ заявил, что в партии Слуга народа нет официальных сотрудников

В партии Слуга народа нет официально трудоустроенных сотрудников. Об этом со ссылкой на финансовый отчет партии за ІІІ квартал 2019 года сообщили в Комитете избирателей Украины в среду, 20 ноября.

В организации отметили, что в соответствующей графе отчета указана цифра ноль. Для примера, в Батькивщине официально работают 73 человека, Европейской солидарности - 46, Голосе - три, Радикальной партии - 20, Самопомощи - 264, Европейской стратегии Гройсмана - три.

В КИУ добавили, что Слуга народа также официально не тратила средства на заработную плату. Всего за июль-сентябрь СН потратила 240 млн гривень.

Президентская партия также не имеет ни одной зарегистрированной партийной организации со статусом юридического лица, добавили в КИУ.

В Комитете поясняют, что закон допускает существование местных партийных организаций без юрстатуса. Что касается отсутствия официально трудоустроенных сотрудников, то в КИУ допускают возможную выплату теневых зарплат. Официально партия СН была зарегистрирована 31 марта 2016 года.

Напомним, что ранее СМИ узнали, что нардеп Роман Иванисов обывал наказание за изнасилование несовершеннолетней "неестественным образом". По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима.

Позже Рябошапка подтвердил судимость "слуги народа" за изнасилование.

"Судимость погашена и поэтому считается, что человек несудим на данный момент", - добавил генпрокурор.

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Источник: korrespondent.net