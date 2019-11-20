В Одесской области незаконно добыли песка на 50 млн – СБУ

Служба безопасности Украины блокировала незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 20 ноября.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году частная коммерческая структура под видом разведки территории начала незаконную добычу песка в Беляевском районе области. Через два года фирма узаконила отбор полезных ископаемых. Поскольку в то время залежи в легальном месторождении иссякли, то злоумышленники самовольно захватили соседний карьер. Песок отгружали дорожно-ремонтным предприятиям региона", – говорится в сообщении.

По заключению экспертов, предварительная сумма нанесенного государству ущерба от незаконной разработки недр составляет более 50 млн гривен.

Правоохранители проверяют изъятую на фирме разрешительную документацию. Наложен арест на тяжелую технику, задействованную в добыче. Проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны недр (ч.1 ст.240 УК Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной добычи.

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Ранее СБУ пресекла нелегальную добычу угля на Донбассе, убыток государству от которой оценили на 8 млн гривен. Также деятельность злоумышленников создала угрозу оползней и протекания подземных вод.

Также сообщалось, что экс-главу филиала Житомирторф подозревают в незаконной добыче ископаемых. На месторождениях Озерянское и Гвоздь была организована добыча торфа почти на миллион гривен.

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Источник: korrespondent.net