Скандальное видео вызвало отстранение чиновника херсонской полиции

В Херсонской области назначено служебное расследование в отношении работника полиции в связи с обнародованием видео, на котором один из сотрудников полиции обвиняет полицейского чиновника во взяточничестве. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию области.

"В одной из социальных сетей набирает распространение видеоматериал, в котором работник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области обвиняет заместителя начальника Управления превентивной деятельности в получении взяток. По данному факту по указанию руководства областного главка полиции назначено проведение служебного расследования", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что чиновник будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По словам начальника областной полиции Александра Прокудина, обнародованная информация будет тщательно проверена инспекцией по личному составу. Также по данному факту будет проинформировано Государственное бюро расследований. В случае доказательства вины отстраненного работника, будет принято безальтернативное решение - увольнение его из рядов Национальной полиции. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Видео обнародовало местное издание Херсон Онлайн со ссылкой на страницу Информатор Херсон в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одессе двух полицейских задержали на взятке. Начальник и оперуполномоченный криминальной полиции требовали 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности.

Ранее в Виннице полицейского поймали на взятке в 200 тысяч гривен, которую тот получил за закрытие уголовного дела.

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Источник: korrespondent.net