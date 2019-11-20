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20. 11. 2019

Минобороны РФ испытало "Бога войны"

Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка, созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 Пион, о чем свидетельствует видео на YouTube.
 
В подписи к ролику отмечается, что артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров. 
 
"При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно, с открытых огневых позиций, по навесной траектории", — говорится в сообщении.
 
 
В сентябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — "Бога войны" — 240-миллиметрового миномета 2С4 Тюльпан и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 Пион.
 
Напомним, США испытали межконтинентальную ракету.
 
Еще сообщалось, что Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд.

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Источник: korrespondent.net
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