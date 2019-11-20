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20. 11. 2019

Помпео планирует уйти в отставку – СМИ

Глава государственного департамента США США Майк Помпео планирует уйти в отставкуиз администрации президента США Дональда Трампа. Об этом накануне сообщило издание Time со ссылкой на источники в Республиканской партии США.

Отмечается, что в последние недели Помпео сообщил трем видным республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Дональда Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США от штата Канзас на выборах в следующем году.

По данным источников, дата отставки Помпео теперь будет зависеть от его способности ориентироваться на "максимально плавный выход" из администрации.

"План Помпео состоял в том, чтобы оставаться в Госдепе до начала весны следующего года, но недавние события, в том числе расследование по делу об импичменте в Палате представителей, наносят ему политический ущерб и ухудшают его отношения с Трампом", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что пока нет информации о том, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом.

В свою очередь помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но сейчас отказываются комментировать информацию об отставке, пишет издание.

Напомним, в октябре стало известно, что Помпео отказался стать советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил сам президент США.

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Источник: korrespondent.net
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